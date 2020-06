Tara-M zieht auf die Ten-have-Fläche in der Neutor-Galerie

Anfang Juli zieht ein neues Modegeschäft in die Neutor Galerie. Foto: Martin Büttner/Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken Geschäftsführer Mike Hillenbach, der schon länger an dem Standort in der Neutor-Galerie interessiert war, eröffnet jetzt Anfang Juli einen weiteren Tara-M-Store in Dinslakens Einkaufscenter. Dieses ist stolz auf eine Eröffnung in der Corona-Zeit.

Ten have geht, Tara M kommt: Die gerade erst vermeldete Insolvenz des Modegeschäfts Ten have und der damit verbundene Auszug aus der Neutor-Galerie Ende Juni konnte der Eigentümer im Handumdrehen mit einer Neuvermietung auf einer der größten Mietflächen der Galerie ersetzen. „Wir haben das Modeunternehmen Tara-M aus Borken für uns gewinnen können“ sagt Walter Hellmich. Tara-M-Geschäftsführer Mike Hillenbach, der schon länger an dem Standort in der Neutor-Galerie interessiert war, habe die Chance genutzt und eröffnet nun Anfang Juli eine Filiale im Einkaufscenter. Das Familienunternehmen Tara-M ist bislang an neun Standorten vom Ruhrgebiet bis hin zum Münsterland vertreten. Das Geschäft in der Neutor-Galerie wird die zehnte Filiale. „Wir sind sehr stolz, eine Neueröffnung in der Corona-Zeit bekannt geben zu dürfen“ erklärt Walter Hellmich.

Die Neutor-Galerie verzeichnet nach eigenen Angaben wieder hervorragende Besucherzahlen. So habe es vergangenen Samstag – bezogen auf die Corona-Zeit – einen „Rekord“ gegeben. Um die Aufenthaltsqualität zu stärken, gibt es jetzt auch wieder Sitzgelegenheiten in der Mall.

(RP)