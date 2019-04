Bürgermonitor : Galerie bietet Gespräche an

Galerie bietet Gespräche an

Andreas Schibisch steht an seinem Wohnzimmerfenster und blickt auf die Beleuchtung von Auffahrt und Park-Etage. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Es kommt Bewegung in den Fall der Anwohner der Neutor-Galerie, die von Lärm, Licht und Gaffern genervt sind. Man suche nach Lösungen, sagt das Management.

Die Neutor-Galerie will den Anwohnern entgegenkommen, die unter Begleiterscheinungen des Betriebs leiden. „Wir sind die Letzten, die sagen würden: Wir tun nichts“, versichert Junior-Managerin Sandra Malleis. Sie wolle sich der Sache persönlich annehmen, verspricht sie: „Das ist mein Job.“ Entscheidungen über mögliche Veränderungen am Gebäude lägen zwar beim Eigentümer, dem Bauunternternehmen Hellmich. Aber sie wolle den Entscheidern dort Lösungsvorschläge unterbreiten. Und die wolle sie gemeinsam mit den Anwohnern suchen.

Die Mieter und Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses neben dem Center klagen, wie berichtet, über Licht, Lärm und Gaffer. Die Lampen des Parkhauses leuchteten ihre Wohnungen in der Nacht taghell aus, schildern sie. Die Beschallung der Parkflächen mit Musik sei oft laut und, und das sogar noch am späten Abend. Und es komme vor, dass Menschen vom Parkdeck aus aufdringlich und ungeniert direkt in die Wohnungen hineinspähen und -fotografieren.