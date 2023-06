Neues Wohnquartier in Voerde Wohnraum für 600 Menschen – Zeitplan für Baubeginn

Voerde · Es tut sich etwas an der Friedrichsfelder Straße in Voerde. Kürzlich haben die Erschließungsarbeiten auf dem Grundstück begonnen, auf dem ein modernes Wohnquartier in zentraler Lage entsteht. So sieht der Zeitplan aus.

05.06.2023, 16:34 Uhr

Mit dem Bau des neuen Wohnquartiers soll noch im Juni begonnen werden. Foto: Tecklenburg GmbH

Von Frieder Bluhm

Aus Planung wird Realität: Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes haben die Erschließungsarbeiten für das Bauvorhaben „Live Green Voerde“ der Firma Tecklenburg aus Straelen begonnen. Die Erd- und Kanalarbeiten sowie die Erstellung der Baustraßen schreiten zügig voran, sodass nach Auskunft des Unternehmens noch in diesem Monat bereits mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden kann.