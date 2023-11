Christdemokraten hatten Kämmerer Michael Häsel zu Gast Neues Schulzentrum in Hünxe hat für die CDU Vorrang

Ein weiterer wichtiger Punkt der Beratungen waren die Kosten für das Schul- und Sportzentrum in Hünxe. Der Schulentwicklungsplan geht von deutlich steigenden Schülerzahlen aus, so dass dort die Möglichkeiten der Beschulung und des Schulsports ausgebaut werden müssen. Konkret ist eine Zweifachsporthalle an der Klever Straße vorgesehen. Die alte Kleinsporthalle wird abgerissen, auch sollen neue Klassenräume errichtet werden. Alles in allem kommen für dieses Projekt Investitionskosten in Höhe von rund 17 Millionen Euro auf die Gemeinde Hünxe zu. Einzig die Planungen werden mit einer Millionen Euro bezuschusst.