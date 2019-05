Unterstützung für Menschen bis 25 Jahre : Zwei Köpfe mit Ideen gegen die Armut

Dinslaken/Voerde/Hünxe Peggy Kreienkamp und Steffan Koch von der Diakonie sind für junge Erwachsene in schwierigen Lebenslagen da.

Die Diakonie hat gemeinsam mit der Caritas und dem Jobcenter ein Projekt auf den Weg gebracht, das jungen Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen helfen soll. Nämlich dann, wenn sie als junge Erwachsene an der Grenze zur Armut leben, wenn sie sogar von Obdachlosigkeit bedroht sind. „Jups“ heißt das Angebot, das für den Bereich Dinslaken, Voerde und Hünxe geschaffen wurde.

Das Kürzel „Jups“ steht dabei für „Jugend zeigt Perspektive“. Die Zilgruppe sind junge Erwachsene im Alter von bis zu 25 Jahren. „Junge Menschen, die an der Grenze zur Armut leben, sind besonders gefährdet, durchs System zu fallen, obwohl ihnen Unterstützung zusteht“, teilt die Diakonie dazu erläuternd mit. „Hier setzt Jups an – schnell, unkompliziert und absolut vertraulich.“

Zwei Fachkräfte der Diakonie sind für das Projekt verantwortlich: Peggy Kreienkamp und Steffan Koch. Erstmal wollen sie das Angebot in der Bevölkerung bekannt machen nach dem Motto „Tue Gutes und erzähle darüber“, wie sie mitteilen.

Peggy Kreienkamp ist bereits langjährig für die Diakonie in Dinslaken tätig, hat schon viele Menschen kennen gelernt und somit auch viele Schicksale. Durch ihre Erfahrungen im Bereich Arbeitsgelegenheiten seien ihr die Belange der Jugendlichen bestens vertraut, erläutert die Diakonie: „Sie weiß, was es für junge Menschen bedeutet, obdachlos zu sein oder an der Grenze der Armut zu leben.“