Verbesserung der Infrastruktur : 3 Millionen vom VRR für Parkhaus am Bahnhof

3 Millionen vom VRR für Parkhaus am Bahnhof

Dinslaken Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr fördert den Umbau des Dinslakener Bahnhofsvorplatzes. Das Areal soll barrierefrei werden. Auch eine Mobilstation ist vorgesehen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), zu dessen Gebiet auch Dinslaken gehört, hat am Freitag einen Zuwendungsbescheid über rund drei Millionen Euro an die Stadt Dinslaken zur Förderung von Infrastrukturprojekten ausgestellt. Die Kommune erhält die Gelder für die Errichtung eines Parkhauses, als ersten Teil für den barrierefreien Umbau des Vorplatzes und der Errichtung einer Mobilstation am Dinslakener Bahnhof. Die Gesamtkosten dieses Vorhabens betragen rund vier Millionen Euro, wie der VRR mitteilt.