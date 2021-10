Die „Karawane“ steht nicht mehr leer : Neues orientalisches Restaurant „Fago“ eröffnet mitten in Lohberg

Lena Farooq (44) war früher häufig und gern zu Gast in der Karawane. Jetzt hat sie das Ladenlokal übernommen und macht ihr eigenes Restaurant darin auf. Die Umbauten liegen in den letzten Zügen. Foto: Zehrfeld

Lohberg In die Räume der ehemaligen „Karawane“ mitten in Dinslaken-Lohberg kommt ein neues orientalisches Restaurant: Das „Fago“ eröffnet am 29. Oktober. Was die neue Inhaberin für ihren Betrieb plant und wie sie auf den Standort gestoßen ist.