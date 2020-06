Inbetriebnahme 2021 : Kursbecken im Dinamare nimmt Gestalt an

Kursbecken im Dinamare nimmt Gestalt an

So sieht das neue Kursbecken im Dinamare derzeit aus. Foto: sd/stadtwerke din

Nach dem Sportbecken nimmt nun auch das neue Kursbecken im Dinamare Gestalt an. Am Dienstag wurde die Schalung der Beckenwände abgenommen. Bis zum Frühjahr soll alles fertig sein.

Der Neubau ersetzt das in die Jahre gekommene Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße, in dem seit 1959 unzählige Dinslakenerinnen und Dinslakener das Schwimmen erlernt haben. Das neue Kursbecken des Dinamare erhält einen barrierefreien Zugang, eigene Umkleiden und Duschen und unter den 100 Quadratmetern Wasserfläche liegt ein Hubboden, mit dem die Wassertiefe den Schwimmfähigkeiten und Bedürfnissen der Lernenden angepasst werden kann. Diese Technik hat sich beim bestehenden Lehrschwimmbecken des Dinamare erfolgreich bewährt.