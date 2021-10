Am Tenderingssee : TVB eröffnet nach neunmonatiger Bauzeit neuen Tauchereinstieg

Am Tenderingssee

Der neue Tauchereinstieg des TVB in der Nähe des Parkplatzes am Tenderingssee. Foto: TVB

Hünxe Der Turnverein Bruckhausen feierte die Eröffnung mit Gästen. Das Wassersportareal am Tenderingssee wird durch die neue Anlage deutlich aufgewertet.

Mit Stolz konnte der Turnverein (TV) Bruckhausen jetzt den neuen Tauchereinstieg, der am Parkplatz Tenderingssee angelegt wurde, der Öffentlichkeit präsentieren. Zu diesem Anlass fanden sich neben Lokalpolitiker, dem Regionalverband Ruhr (RVR) als Eigentümer des Sees und den am Bau beteiligten Firmen auch zahlreiche Mitglieder aus der Taucherabteilung ein.

Aus der ehemaligen maroden Betontreppe, die früher ins Wasser des Sees führte, ist nun ein moderner Tauchereinstieg geworden, der das Wassersportareal am Tenderingssee deutlich aufwertet. Bei der Konstruktion wurde auch der Umweltschutz nicht außer Acht gelassen – der Einstieg in den See erfolgt nun ohne eine Berührung des Grundes.