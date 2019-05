Elf Meter hoher Mast : Neuer Storchenhorst wartet auf Mieter

Voerde Georg Schneider hat in seinem Garten in Friedrichsfeld einen elf Meter hohen Mast aufgestellt.

Schon vor dem Einzug in sein neues Haus an der Rheinstraße in Friedrichsfeld fasste Georg Schneider den Plan, für die hiesigen Störche ein neues Heim aufzustellen. Da es beim Hausbau Verzögerungen gab, konnte der Plan erst jetzt umgesetzt werden. In ihrem Garten errichtete Familie Schneider gemeinsam mit kräftigen Helfern einen elf Meter hohen Mast mit Storchenhorst.