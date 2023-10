Feier mit vielen Gästen Neu gegründeter Servciceclub will echt anders sein

„Echt. Anders.“, dieses Motto hat sich der RC Dinslaken-2023.de gegeben, und das Potpourri der Charterfeier sorgte dann tatsächlich für einen besonderen und „echt anderen“ Abend. Dazu trugen die herzlichen Festreden, die Überreichung der Charterurkunde durch den rotarischen Distrikt-Governor Hans-Eckhard Langer an den ersten Clubpräsidenten Jochen Groppe sowie die feierliche Aufnahme eines weiteren Ehepaares in die Clubgemeinschaft bei. Auch die große Zahl der anwesenden Gäste aus den benachbarten Rotary Clubs, Lions Clubs der Region, der Rotary-Jugendorganisation Rotaract, den Reihen der Rotary-Distriktrepräsentanten oder des Inner Wheel Clubs zeigte die große Unterstützung für den neuen Rotary Club und unterstrich das gemeinschaftliche Ziel aller Serviceclubs, über die Förderung von Sozialprojekten die Gesellschaft zu stärken. So kamen bereits an diesem Abend großzügige Spenden für künftige Projekte zusammen.