Von Bewerbern wird einiges erwartet : Baustart 2020 für neuen Kiosk auf Lohberger Markt

Foto: Heinz Schild Der alte Kiosk auf dem Marktplatz in Lohberg. Der Pavillon bleibt erhalten, das „Büdchen“ darin muss aber raus.

Lohberg Die Ausschreibung für den Bau des geplanten neuen Kiosks auf dem Marktplatz in Lohberg soll in diesen Tagen herausgehen. Die Arbeiten für den „Johannestreff“ – so soll er mal heißen – sollen auf jeden Fall im kommenden Jahr starten.

„Ob auch die Eröffnung schon in 2020 passieren wir, so weit sind wir noch nicht“, sagt Stadt-Sprecher Thomas Pieperhoff.

Dann können sich Interessenten darum bewerben, die Einrichtung zu übernehmen, und um den Zuschlag wetteifern. Mit dem Betreiber des heute vorhandenen Kiosks habe man seitens der Stadt schon darüber gesprochen. „Er weiß von der Angelegenheit und wird sich vermutlich auch bewerben“, so Pieperhoff. Noch läuft der unbefristete Pachtvertrag für das alte Kiosk-Häuschen: „Man hat die übliche Kündigungsfrist von drei Monaten.“

Wer den „Johannestreff“ übernehmen will, muss dafür ein Konzept vorlegen, das über das eines Büdchens weit hinausgeht. „Die Stadt Dinslaken ist an innovativen Ideen für die Gastronomie interessiert“, heißt es dazu in der Leistungsbeschreibung. „Aus diesem Grund wir die Vorlage eines ausführlichen Gastronomiekonzeptes das Hauptentscheidungsmerkmal bei der Auswahl des neuen Pächters sein.“

Interessenten sollen demnach unter anderem darstellen, welche Erfahrungen sie mitbringen, um auf die Anforderungen vorbereitet zu sein. „Das Konzept soll auch darlegen, inwieweit es zur Belebung und Aufwertung des nähren Umfeldes beitragen kann.“

Der vorhandene Pavillon auf dem Johannesplatz bleibt bestehen und wird saniert, er steht auch unter Denkmalschutz. Der neue Kiosk-Bau wird auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes errichtet. Der ältere Pavillon soll aber nach der Renovierung nur noch eine Trafostation der Stadtwerke, öffentliche Toiletten und Lagerflächen beherbergen.

(szf)