Flugplatz Schwarze Heide Fliegender Wechsel im Airport Diner in Hünxe

Wenn es so etwas wie einen fliegenden Wechsel gibt, dann hier im Airport Diners, dem Restaurant des Flugplatzes Schwarze Heide in Hünxe. Eben noch stand Jianni Palikoglou hinter dem Tresen beziehungsweise in der Küche. Und schon ist es Loukas Kaiafas, der das Heft beziehungsweise den Kochlöffel in der Hand hat. Kein einziger Tag, an dem das Flugplatz Diner deswegen schließen muss. Das war so nicht von langer Hand geplant, doch letztlich eine glückliche Fügung – für alle Beteiligten.