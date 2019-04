Georgios Stamatelos hat seinen Posten angetreten : Neuer Chefarzt der Gynäkologie im Vinzenz-Hospital

Dinslaken Georgios Stamatelos freut sich auf die Gestaltungsmöglichkeiten in Dinslaken. Ein Schwerpunkt ist die Geburtshilfe.

Noch pendelt Georgios Stamatelos täglich zwischen dem 90 Kilometer entfernten Gronau und Dinslaken. Der neue Chefarzt der Gynäkologie am St.-Vinzenz-Hospital wird allerdings im Juli in den Averbruch ziehen. „Ich finde es wichtig, wenn man als Chefarzt im Bereich des Krankenhauses wohnt“, sagt er. Nur so sei der Kontakt zu den niedergelassenen Ärzten und auch den Menschen möglich.

Seit dem 1. April ist der neue Chefarzt im Amt, offiziell eingeführt wird er am 16. Mai. Gleich fünf Job-Angebote gleichzeitig hatte er. Warum er sich für Dinslaken entschied? „Die familiäre Atmosphäre am Haus, von der Geschäftsführung bis hin zum jüngsten Mitarbeiter, hat mich beeindruckt. Das ist nicht selbstverständlich. Man spürt die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird.“ Aber: „Ohne die Zustimmung meiner Familie hätte ich den Posten nicht angenommen“, sagt Stamatelos.

Der Chefarztposten sei schon das Highlight einer jeden Arztkarriere, gibt er zu. In dieser Funktion habe er Gestaltungsmöglichkeiten, könne seine Vorstellungen verwirklichen. So sei die Geburtshilfe einer der Schwerpunkte, die er fördern wolle. In vielen Häusern werde die Geburtshilfe abgeschafft, hier wolle und müsse man sie zum Wohl der Mütter erhalten. Auch das Perinatalzentrum, die Frühchenstation also, sei wichtig. Man kämpfe derzeit um den „Level-1-Status“. Dieser würde bedeuten, dass Frühchen ab der 22. Schwangerschaftswoche oder einem Gewicht bis zu 1250 Gramm im St.-Vinzenz-Hospital versorgt werden dürften. Bislang hat die Frühchenstation des Dinslakener Krankenhauses nur „Level 2“ und darf demnach Kinder ab der 29. Schwangerschaftswoche oder einem Gewicht ab 1250 Gramm aufpäppeln.