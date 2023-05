Richtfest in Hünxe Hier werden künftig Senioren wohnen können

Das Haus mit dem Namen „Malteser Tagespflege und Wohnen mit Service an den Akazien“ wird voraussichtlich ab Frühjahr 2024 bezugsfertig sein. Interessenten für das Wohnen mit Service oder einen Platz in der Kurzzeitpflege können sich an Josefa Niles wenden: josefa.niles@malteser.org