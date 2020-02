Bezugsfertig Anfang 2022 : Neue Voerder Polizeiwache entsteht an Friedrichsfelder Straße

Dinbslaken Das Dienstgebäude ist künftig in zentraler Lage in der Nähe des Rathauses. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 können die neuen Räume bezogen werden.

Die Planungen, dass die Polizei in Voerde eine neue Wache bekommen soll, reichen schon lange zurück. Nun steht es fest, das künftige Polizeigebäude wird an der Friedrichsfelder Straße entstehen, genau gegenüber der Einfahrt in die Straße Bahnacker. Gestern unterzeichneten Landrat Ansgar Müller als Chef der Kreispolizei Wesel und die beiden Investoren, Wilhelm und Dominik Rensing aus Voerde, die das Gebäude errichten und an die Polizei vermieten, den Vertrag. Nach den bisherigen Planungen ist vorgesehen, dass die etwa 30 Polizistinnen und Polizisten, die in Voerde Dienst tun, im Frühjahr 2022 ihre neuen Diensträume beziehen können.

Erster Polizeihauptkommissar Rainer Groß, Leiter der Voerder Wache, freut sich, dass das neue Gebäude in zentraler Lage in der Innenstadt, in der Nähe des Rathauses liegt. „Dadurch wird es für die Bürger gut zu erreichen sein, für viele auch fußläufig“, so der Voerder Polizeichef. „Wir verbessern uns gewaltig“, stellte Landrat Müller erfreut fest. Denn die alte Wache befindet sich in Randlage an der Frankfurter Straße 347, direkt neben der Aral-Tankstelle. Das Bestandsgebäude ist in die Jahre gekommen, erfüllt längst nicht mehr die Anforderungen, die heutzutage an ein modernes Dienstgebäude gestellt werden. „Die jetzige Wache ist für für Beamte und Publikum nicht auf der Höhe der Zeit und auch nicht barrierefrei“, sagte Landrat Müller. Seit Herbst 2016 sei man an dem Thema neue Wache für Voerde dran. Gewählt wurde ein Investorenmodell. Der Voerder Familienbetrieb Rensing baut den neuen Gebäudekomplex an der Friedrichfelder Straße nach den Vorgaben der Polizei und vermietet die Räume langfristig an das Land Nordrhein-Westfalen. Der Vertrag läuft über 15 Jahre, mit einer Option für eine Verlängerung über weitere fünf Jahre.