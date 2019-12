Stromnetz wird verpachtet : Stadt Voerde und innogy gründen Netzgesellschaft

Stadt Voerde und innogy haben eine Stromnetzgesellschaft gegründet. Am 1. Januar 2020 geht sie in Betrieb.

Die Stadt Voerde und das Energieversorgungsunternehmen innogy arbeiten bei der Stromversorgung zukünftig noch intensiver zusammen. Gemeinsam gründen die Stadt Voerde und innogy eine Stromnetzgesellschaft, die zum 1. Januar 2020 operativ in Betrieb genommen wird. Dazu hat sich der Rat der Stadt Voerde einstimmig entschieden. Am Freitag stellten die gemeinsamen Partner Inhalte des Kooperationsmodells vor.

Die Stadt Voerde ist mit 74,9 Prozent mehrheitlicher Eigentümer der Gesellschaft, innogy hält 25,1 Prozent. Gleichzeitig wird die Strom-Netzgesellschaft Voerde GmbH & Co. KG mit Sitz in Voerde Eigentümer des Voerder Stromnetzes und verpachtet dieses an die Westnetz, die auch die Betriebsführung des Netzes übernimmt. Durch die Umgestaltung ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger somit nichts.