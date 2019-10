Wissenschaft für Grundschulkinder : Neue Seminare an der Junior-Akademie am Gymnasium

Voerde Die Junior-Akademie für Dritt- und Viertklässler startet am Gymnasium Voerde in eine neue Seminar-Zeit. Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ geht es ab Freitag, 8. November, mit Angeboten zu unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen los.

Die Seminar-Termine im Einzelnen sind: „Die Faszination Kleben am Freitag, 8. November, 15 bis 18 Uhr. „Willkommen in Caesars Welt“ am Samstag, 16. November, 10 bis 13 Uhr. „Experimente aus der Brotdose“ am Samstag, 7. Dezember, 10 bis 13 Uhr. „Bonjour et Joyeux Noel“ am Freitag, 13. Dezember, 15 bis 18 Uhr. „Ozobots – Programmieren wie die Großen mit kleinen Robotern“ am Samstag, 18. Januar 2020, 10 bis 13 Uhr. „Auf zum Olymp“ am Samstag, 25. Januar, 10 bis 13 Uhr. „Unser Planet ist ein Magnet“ am Samstag, 8. Februar, 10 bis 13 Uhr. „Bienvenidos a España“ am Samstag, 7. März, 10 bis 13 Uhr. „Forscherreise in einen Mikrokosmos“ am Freitag, 24. April, 15 bis 18 Uhr.