Vorschriften in der Corona-Krise in Dinslaken erneut verschärft : Neue Regeln – keine Ausnahmen

Vorschriften in der Corona-Krise in Dinslaken erneut verschärft

Ziemlich leer: Die Duisburger Straße in der Innenstadt in Zeiten von Corona. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Einschränkungen in der Corona-Krise sind erneut verschärft worden.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat seinen Erlass von Dienstag, 17. März, ergänzt. Das hat auch Auswirkungen auf die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Dinslaken: Weil die Anordnungen des Landes zunächst anders lauteten als die öffentlichen Presseerklärungen des Bundes und des Landes, muss sich nun die Erlasslage auch in Dinslaken erneut ändern. Dafür bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Der Zugang zu Einkaufszentren, „Shopping Malls“ und vergleichbaren Einrichtungen, die mehr als 15 Geschäftsbetriebe umfassen, ist nur gestattet, wenn sich darin die genannten Einrichtungen des Einzelhandels befinden, die geöffnet bleiben dürfen. Und die Malls dürfen nur zu dem Zweck zugänglich sein, dass diese Einrichtungen aufgesucht werden. Das heißt: Es sollen zum Beispiel keine Treffpunkte in Einkaufszentren entstehen.

Einige Prozesse am Landgericht Kleve werden verschoben

Auswirkungen der Corona-Pandemie : Einige Prozesse am Landgericht Kleve werden verschoben

Diese Regelungen konnten für Mittwoch noch nicht zwingend vorgegeben werden. Sie gelten rein rechtlich erst am Tag nach der Veröffentlichung, also am Donnerstag. Bürgermeister Michael Heidinger betont: „Die Maßnahmen sind von den staatlichen Stellen als zielführend für die Bekämpfung der Coronavirus-Krise eingestuft worden. Die Umsetzung werden wir hier vor Ort kontrollieren.“