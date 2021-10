Nächster Schritt der Bürgerbeteiligung im November : Neue Projektseite für das Hiesfelder Freibadgelände

Das alte Freibad in Hiesfeld. Das Gelände soll umgestaltet werden. Foto: Zehrfeld

Hiesfeld Es geht um die Zukunft des Freibadgeländes in Hiesfeld. Eine neue Projekt-Seite informiert umfassend über die bisherigen Planungsschritte. Bald sollen darauf erste „Planungsvarianten“ zu sehen sein.

Das ehemalige Freibadgelände in Hiesfeld soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Zu diesem Vorhaben gibt es jetzt eine eigene Projekt-Internetseite. Darauf stehen Infos zu den bisherigen und künftigen Schritten im Beteiligungsprozess, in dem die Bürgerinnen und Bürger sich einbringen können und sollen. Die bisher gesammelten Anregungen sind dokumentiert, Präsentationen stehen zum Nachlesen bereit.

Und es gibt einen Ausblick: Als nächstes werden vom beteiligten Landschaftsarchitekturbüro Planungsvarianten erarbeitet. In Vorbereitung auf eine Bürgerveranstaltung sollen sie noch in diesem Herbst online veröffentlicht werden. „So haben alle Interessierten Zeit, sich mit den Varianten zu befassen, und bereits die Gelegenheit, Ihre Anregungen online mitzuteilen“, heißt es auf der Seite. Alles zusammen – die Vorschläge und die Online-Reaktionen – wird dann in einer Veranstaltung vorgestellt und diskutiert.