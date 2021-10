Pläne für neue „pastorale Räume“ : Bischof Felix Genn begründet die anstehenden Schritte in einem Brief

Münster/Kreis Wesel In einem zweiseitigen Schreiben hat Bischof Felix Genn die Veränderungen angekündigt, die seiner Ansicht nach notwendig sind, um die Seelsorge für die Zukunft aufzustellen.

So schreibt er unter anderem: „Ich wende mich heute an Sie, weil wir vor einem weiteren Schritt in der Entwicklung der pastoralen Strukturen in unserem Bistum stehen. Wenn ich ,wir’ sage, meine ich uns alle: freiwillig Engagierte wie hauptberuflich in der Kirche Tätige, Amtsträger und Laien, Mitarbeitende in den Bischöflichen Behörden sowie in den Regionen und in den Pfarreien, Glaubende und Suchende. In unserer gemeinsamen Verantwortung und in unser aller Hände liegt die weitere Entwicklung der künftigen Gestalt des pastoralen Handels, damit die Kirche und ihre Seelsorge auch in Zukunft relevant für das Leben von Menschen bleiben.