Neue Mündung geflutet : Emscher ergießt sich jetzt sanft bei Voerde in den Rhein

Statt über eine Betonbarriere in die Tiefe zu stürzen, mündet die Emscher jetzt mit geringem Gefälle in den Rhein. Foto: EGLV/Rupert Oberhäuser

Dinslaken/Voerde Umschluss erfolgreich abgeschlossen: Die Emscher fließt nun 500 Meter weiter nördlich bei Voerde in den Rhein. Mit der Flutung des neu geschaffenen Mündungsdeltas ist ein Meilenstein der Renaturierung erreicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frieder Bluhm

Ministerpräsident Hendrik Wüst gab mittels einer Powerfanfare das Signal, zwei Bagger hoben das Stauwehr an, und dann strömte das Wasser der Emscher erstmals in sein neues Bett, dem Rhein entgegen, um sich sanft mit dessen Fluten zu vereinen. Damit ist ein Meilenstein der Emscher-Renaturierung geschafft: Nach achtjähriger Bauzeit wurde jetzt im Beisein zahlreicher geladener Gäste und etlicher Zaungäste die neue Mündungsaue der Emscher geflutet. Mit dieser Nordverlegung der Emscher-Mündung entsteht ein rund 20 Hektar großes Delta, das künftig nicht nur verbesserten Hochwasserschutz bietet. Die neue Aue bietet der Emscher, aber auch dem Rhein einen zusätzlichen Retentionsraum mit einem Fassungsvolumen von rund 1,3 Millionen Kubikmetern. Für Flora und Fauna bildet es ein wichtiges Eingangsportal vom Rhein in das neue Emscher-Tal.

Mit der neuen Emscher-Mündung in den Rhein wird es nun Fischen möglich sein, stromaufwärts zu wandern – ein Beitrag zur Steigerung der Artenvielfalt, der über Jahrzehnte nicht möglich war: Seit der Inbetriebnahme des Mündungsbauwerkes im Jahr 1949 stürzte die Emscher rund fünf Meter tief in den Rhein. Mit der Verlegung der Mündung um knapp 500 Meter nach Norden wird dieser Höhenunterschied nun sanft ausgeglichen, unter anderem mit fischfreundlichen Sohlgleiten. Knapp 1,3 Millionen Kubikmeter Boden mussten bewegt werden. Rund 70 Millionen Euro hat die Emschergenossenschaft in die Maßnahme investiert – nicht nur aus ihrer Sicht eine sinnvolle Investition in die Klimafolgenanpassung, in den Hochwasserschutz und in die Förderung der Artenvielfalt im neuen Emscher-System.

Läuteten offiziell die Flutung der neuen Emscher-Mündungsaue ein: Dr. Frank Dudda, Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender EGLV . Foto: EGLV/Kirsten Neumann/EGLV

„Der Emscher-Umbau ist ein Riesengewinn für die ganze Region“, sagte Wüst. Das Jahrhundertprojekt Emscher-Umbau finde als größtes Infrastrukturprojekt Europas internationale Beachtung und habe eine herausragende Bedeutung für ganz NRW. Es sei nicht zuletzt ein Vorsorgepaket zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels. „Die Renaturierung der Emscher-Mündung ist dabei eine ganz besondere Etappe, die ein beispielhaftes Projekt für den Natur- und Artenschutz darstellt und zudem einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz leistet“, so der Ministerpräsident. In den kommenden Jahren werde die Emscher wieder zu einem lebendigen und ökologisch funktionsfähigen Gewässer, das nicht nur einen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten biete, sondern auch einen Naherholungsort für die Menschen in der Region.

Die neue Emschermündung in den Rhein wird durch das Hochziehen einer Wassersperre eingeweiht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

„Die heutige Einweihung der neuen Emscher-Mündung steht symbolträchtig für das neue Kapitel in der Geschichte der Emscher: Sie schafft die Voraussetzung für die Ansiedlung neuen blaugrünen Lebens im zentralen Fluss des Ruhrgebietes“, sagte Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft. Die neue Mündungsaue habe das Potenzial, sich zu einem der beliebtesten Touristenareale in der Region zu entwickeln. Eine Infrastruktur mit neuen Radwegen und Verweilmöglichkeiten bilde die beste Voraussetzung dafür.

Nach der Einweihung der neuen Emschermündung fließt die Emscher nun in den Rhein. Foto: dpa/Roland Weihrauch

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass Voerde den geographischen Endpunkt dieses Jahrhundert-Vorzeigeprojektes bildet und nun in die Emscher-Familie aufgenommen wird“, sagte Dirk Haarmann, Bürgermeister der Stadt Voerde. Dieser neu geschaffene, einzigartige Naturraum wird mit seiner Strahlkraft auch für unsere Stadt ein neues Aushängeschild.“ Zu verdanken hat Voerde dies der Tatsache, dass die Emscher insgesamt dreimal verlegt wurde. Wegen bergbaubedingter Absenkungen war der Fluss bereits im Jahr 1910 von Duisburg-Alsum einige Kilometer nördlich in den Stadtteil Walsum verlegt worden. 1949 erfolgte eine weitere Umbettung, seither floss die Emscher bei Dinslaken in den Rhein, rund 15 Kilometer nördlich ihrer ursprünglichen Mündung. Die jüngste Verlegung verlängerte den Lauf der Emscher um rund 700 Meter.

Lange Zeit galt er als dreckigster Fluss Deutschlands. Nachdem es Ende des 19. Jahrhunderts zu Seuchen mit Hunderten Toten kam, ordnete das Land Preußen die Gründung der Emschergenossenschaft an. Bergbau, Industrie und Kommunen wurden zu einer Mitgliedschaft verpflichtet, mit dem Auftrag, sich um die Abwassersituation zu kümmern. Da der Bergbau die Böden absacken ließ, war der Bau unterirdischer Kanäle kaum möglich. Eine oberirdische Abwasserentsorgung war nötig. Kurzerhand kanalisierte man die Emscher, begradigte und betonierte sie und ließ die gesammelten Industrieabwässer des Ruhrgebiets hineinfließen. Bis 1928 gelangten sie ungefiltert in den Rhein und von dort ins Meer, dann entstand das erste Klärwerk bei Bottrop.

Mit dem Erreichen der Abwasserfreiheit in der Emscher hat die Emschergenossenschaft zum Jahresende 2021 das Generationenprojekt Emscher-Umbau abgeschlossen – seitdem fließt kein Tropfen ungeklärtes Abwasser mehr in den Fluss. Das Hauptziel des 1991 beschlossenen und 1992 begonnenen Vorhabens zur abwassertechnischen Umgestaltung des Emscher-Systems wurde damit erreicht.