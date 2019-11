Netzwerk stellt sich neu auf : „Unser Dingg“ für Prävention und Bildung

Das Rathaus in Dinslaken. Hinter diesen Mauern befassen sich die Stadtverwaltung und die Politik mit der Bildungs- und Präventionsarbeit. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Kinder und Jugendliche in Dinslaken sollen bestmögliche Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung erhalten. Die städtische „Präventions- und Bildungskette“ will sich besser präsentieren. Neuer Name: „Unser Dingg“.

2017 beschloss der Rat, dass die Stadt Dinslaken am Landesprogramm der „Kommunale Präventionsketten“, das früher „Kein Kind zurücklassen“ hieß, teilnehmen sollte. Das erklärte Ziel ist es seither, auf eine Politik der Vorbeugung zu setzen, die gesamte Entwicklung eines Kindes in den Blick zu nehmen, Familien bestmöglich und frühzeitig zu helfen, wenn diese Unterstützung benötigen.

„Umfassende Prävention von Anfang an ist der Grundstein für ein Aufwachsen in Wohlergehen“, heißt es in dem kommunalen Leitbild. Die Kinder und Jugendlichen sollen so gestärkt werden, dass sie gesund, zufrieden und erfolgreich in Dinslaken aufwachsen, und dies unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und der finanziellen Situation ihrer Eltern.

Info Ausschüsse nehmen Bericht zur Kenntnis Schulausschuss Mit dem Jahresbericht der Präventions- und Bildungskette befasst sich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 26. November. Jugendhilfeausschuss Für den Jugendhilfeausschuss steht das Thema am Donnerstag, 28. November, auf der Tagesordnung.

Die Präventionskette soll nun einen neuen Namen bekommen, der prägnant und auch einprägsam ist. Künftig soll sie deshalb „Unser Dingg – Dinslakener Netzwerk für gesundes und glückliches Aufwachsen“ heißen. Gegenwärtig wird eine Kampagne vorbereitet, um den neuen Namen bekannt zu machen.

Etliche Projekte aus dem Bereichen Inklusion, Integration, Bildungsübergänge, Teilhabe und Gesundheit sind in diesem Jahr durch die Beteiligten an der kommunalen Präventions- und Bildungskette umgesetzt werden. Die Details werden in den dem Jahresbericht aufgelistet, der von Holger Mrosek, zuständig bei der Stadt Dinslaken für die Sozial- und Jugendhilfeplanung, erarbeitet worden ist und dem Schulausschuss sowie dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt wird.

Im Jugendbarometer wurde herausgearbeitet, wie die allgemeine Lebenssituation in Dinslaken ist. Dazu wurden 512 Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren befragt. Schwerpunktmäßig ging es um die Themen Freizeitgestaltung, Angebote und Treffpunkte im Stadtgebiet und deren Nutzung.

Einige der Konsequenzen und Empfehlungen aus dieser Befragung: Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen; Einrichtung eines stadtweiten Jugendbüros; Projekte wie das Kinder- und Jugendparlament; Einrichtung von Jugendcafés von Jugendlichen für Jugendliche; Ausbau der digitalen Präsenz der Jugendarbeit: Jugendkompass Dinslaken.

Zum Thema „Ein Spielplatz für alle“ fand im September eine Ideenrunde statt, zu der die städtische Behindertenbeauftragte und die Spielplatzplanerin Eltern, Kinder mit und ohne Behinderung sowie Interessierte eingeladen hatten. Es ging darum, Ideen für einen barrierefreien Spielplatz zu sammeln und herauszufinden, auf welchem Spielgelände inklusive Spielgeräte aufgestellt werden sollen.

Etliche Projekte und Modellvorhaben der Präventionskette sind dem Bereich der Integration zuzuordnen. Dazu gehören die Pre-Alphakurse (in denen Neuzugewanderte an das Lernen herangeführt, ihnen demokratische Werte vermittelt werden und Deutsch auf sprachlich einfachem Niveau beigebracht wird); das Modellprojekt „Mobile Übersetzung im Schulalltag“ (zur Verbesserung der Verständigung zwischen Lehrern und Eltern mit geringen Deutschkenntnissen); das Modellprojekt „Get active“ (das Mitwirkungsmöglichkeiten von Neuzugewanderten ermöglicht und unterstützt); das Projekt „Spielend Deutsch lernen“ (bei dem zugewanderte Familien mit Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren Orientierungshilfe zum deutschen Schulsystem erhielten).

Im Gesundheitsbereich fanden ebenfalls Projekte und Aktionen statt. Fortgeführt wurde das Projekt der kostenfreien Schnuppermitgliedschaft in Sportvereinen. Die „Fitnessolympiade“ für die ersten und dritten Klassen der Dinslakener Grundschulen diente der Überprüfung der motorischen Fähigkeiten der Kinder. Bei der Kampagne „Sprechen Sie lieber mit ihrem Kind“ geht es um übermäßige Handynutzung von Eltern, die dadurch ihr Kind vernachlässigen.

Für die Präventions- und Bildungskette in Dinslaken wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die aus Vertretern der Wohlfahrtverbände, der freien Träger der Jugendhilfe, der Dinslakener Schulen, der Schulaufsicht sowie der Stadtverwaltung besteht und den Gesamtprozess strategisch verantwortet.