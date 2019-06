Arbeiten gehen voran : Neue Dacheindeckung, frischer Anstrich

Info

Historie Das Gotteshaus war ursprünglich Eigenkirche der Herren von Götterswick. Ihre Gründung fällt vermutlich in das 10. Jahrhundert. Die heutige Kirche stammt in ihren ältesten Teilen aus dem 11./12. Jahrhundert. In ihrer Geschichte gab es Verwüstungen, Plünderungen, Brand, Zerfall. Stets wurde sie neu aufgebaut. Beteiligt daran war auch Karl-Friedrich Schinkel, preußischer Oberlandesbaudirektor in Berlin und bekannter Baumeister des Klassizismus. Daher trägt sie den Beinamen Schinkelkirche.