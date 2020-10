Kommentar Unsere Woche: Neue Corona-Regeln : Tanzt jetzt das Ordnungsamt auf allen Hochzeiten?

Das Ordnungsamt hat gut zu tun. Foto: Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken/Voerde/Hünxe Mit den neuen Corona-Vorschriften haben die Ordnungsämter neue Aufgaben „dazugewonnen“. Aufgaben, die sie in Wahrheit überhaupt nicht erfüllen können. Wenn die neuen Regeln also etwas bringen, liegt es nicht daran, dass der Sheriff patrouilliert, sondern an der Bereitwilligkeit der Leute. An diese gilt es zu appellieren.

Da haben die Ordnungsämter ja jetzt was zu tun. Sie sollen Anmeldungen für große Privatpartys annehmen, da gelegentlich die Einhaltung von Corona-Regeln prüfen, öffentliche Veranstaltungen müssen sie sowieso im Auge haben, in Gaststätten die Besucherverzeichnisse kontrollieren und bei Gelegenheit „Batman“ dingfest machen. Das heißt, wenn er irgendwo auf einer Tisch-Belegungsliste auftaucht.

Das kann so gar nicht klappen. Weder haben Städte und Gemeinden das Personal, um Gaststätten flächendeckend abzuklappern, noch einen Anlass, den Leuten dabei zu sehr auf die Pelle zu rücken. Es gibt allenfalls – das sagen die Kommunen selbst – Stichproben.

Partys, die völlig aus dem Ruder laufen, werden vermutlich auffallen. Das war aber bisher auch schon der Fall. Zum Beispiel, wenn die Polizei anrücken muss, so wie Ende September bei einem 18. Geburtstag im Schützenhaus in Krudenburg. Gästelisten von Privatfeiern werden ohnehin erst dann unter die Lupe genommen, wenn es durch eine Veranstaltung zu Infektionen kommt. Wenn darauf dann Besucher verschwiegen wurden, fällt das kaum auf. Die Ordnungs- und Gesundheitsämter sind keine Privatdetekteien.

In Kneipen wirklich hingehen und sich Ausweise von Gästen zeigen lassen – das dürfen die Leute aus dem Rathaus theoretisch. Aber weder sollten noch werden sie das ausreizen. Jedenfalls nicht, so lange niemand mit Angaben wie „Dagobert Duck“ oder „Luke Skywalker“ auffällt: Niemand hat ein Interesse daran, sich unnötig bei Tisch zu zanken. Kurz: Die Ordnungsämter haben nicht die Macht, die jetzt gültigen Corona-Vorgaben durchzusetzen, und Verstöße werden sich in vielen Fällen nicht ahnden lassen.

Wenn diese neuen Regeln wirksam sind, dann liegt das weniger an den Behörden als an der Bevölkerung selbst. Die Ämter können allenfalls vermitteln, dass sie es durchaus ernst meinen damit. Sie sollten aber zugleich immer an den guten Willen der Leute appellieren. Ohne den geht’s nicht.

Im Dinslakener Rathaus hat man nach Angaben der Stadt zum Beispiel die Hoffnung, dass die ganzen Anforderungen den Behörden das Leben tatsächlich leichter machen. Auch, indem Feiern angemeldet und Kontaktlisten verbindlich geführt werden. Vor allem aber, indem die Bürger von sich aus sensibler werden und von selbst mehr auf Corona-Vorkehrungen achten.

Wenn diese Regelungen fruchten, dann liegt es also sicher nicht daran, dass alle Angst vorm Sherriff haben. Das Ordnungsamt kann nun mal, bei aller Liebe, nicht auf allen Hochzeiten tanzen.

Genießen Sie Ihr Wochenende!