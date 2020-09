Realschulklasse und weitere Kita betroffen : Neue Corona-Fälle in Dinslaken durch Hochzeits-Cluster

Dinslaken/Hünxe/Wesel Eine Klasse der Realschule im Gustav-Heinemann-Zentrum und eine Gruppe der Kita Riemenschneiderstraße wurde unter Quarantäne gestellt. Außerdem gibt es zwei weitere Fälle bei Kindern der Otto-Pankok-Grundschule in Drevenack.

Seit Mittwoch sind vier Corona-Fälle im Kreis Wesel hinzugekommen, die das Gesundheitsamt dem Clustergeschehen in Dinslaken zugeordnet hat. „Cluster“ bedeutet: Es gibt eine Häufung von Infektionen, die miteinander in Verbindung stehen. In Dinslaken ist der Stadtteil Lohberg betroffen. Ursprung der Entwicklung ist eine Hochzeitsfeier.

Bei den Reihentests in der Schülerschaft an der Otto-Pankok-Grundschule in Hünxe wurden ebenfalls bei zwei weitere Kindern Infektionen festgestellt. „Die Schulleitung informiert die Eltern, welche Klassen im Präsenz- und welche im Distanzunterricht beschult werden“, teilt der Kreis Wesel mit. An der Einrichtung war zunächst eine Lehrkraft positiv auf das Virus getestet worden, dann vier weitere und eine Schülerin.