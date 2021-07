Schutz- und Hygienekonzept angepasst : Im Vinzenz-Hospital Dinslaken gelten ab Montag neue Besuchsregeln

Dinslaken Das Vinzenz-Hospital erweitert die Besuchszeiten. Die Cafeteria öffnet wieder für Besucher. Die 3G-Regel „Geimpft, Genesen oder Getestet“ muss eingehalten werden.

Das Vinzenz-Hospital in Dinslaken ändert am Montag, 26. Juli, sein Testkonzept sowie die Besucherregeln und Besuchszeiten. Um Patienten zu besuchen, müssen Besucher doppelt geimpft sein (oder einmal beim Impfstoff Johnson & Johnson), wobei die letzte Impfung mehr als 14 Tage zurückliegen muss. Der Impfpass (analog oder digital) ist vorzulegen. Genesene benötigen einen schriftlichen Nachweis über das positive Ergebnis (mindestens sechs Wochen und maximal sechs Monate alt) oder ein positives Ergebnis (älter als sechs Monate) plus 1 Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt. Getestete müssen einen negativen PoC-Ag-Test, nicht älter als 24 Stunden vorlegen (akzeptiert werden externe Tests, keine Selbsttests). Eine Testung der Besucher vor Ort nicht möglich. Besuche sind weiterhin nur mit FFP2-Maske ohne Ventil möglich.

Die Besuchszeiten in der Somatik werden ausgeweitet: täglich von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr. Das Symptomscreening erfolgt weiterhin in Selbstauskunft mittels Besucherscreeningbogen, den Besuchende vorab auf der Website downloaden können. Die Überprüfung der 3G-Regeln erfolgt am Screeningpunkt durch die dortigen Mitarbeitenden. Pro Patient darf nur eine Person (plus gegebenenfalls ein Kind im Alter bis einschließlich 14 Jahren) in den vorgegebenen Besuchszeiten zu Besuch kommen. Die maximale Besuchszeit von 60 Minuten ist nicht über den Tag verteilbar. Besuche auf der Intensivstation sind weiterhin nur nach Absprache möglich. Es gelten Sonderregelungen für die Geburtshilfe und die Psychiatrie.