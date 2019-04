Rollenspiel und Manga : Neue Angebote in der Bibliothek

Neue Angebote in der Bibliothek

Dinslaken Rollenspiel und Manga-Zeichenkursus für Erwachsene und Jugendliche.

Für die kommenden Monate bietet die Stadtbibliothek zwei neue Veranstaltungsreihen an. Die erste Veranstaltung ist das Rollenspiel „Pen & Paper“. Es handelt von dem Geheimnis eines Piratenschiffs, dass die Teilnehmer während des Spiels lösen müssen. Dazu kriegen sie bestimmte Rollen zugewiesen, mit dessen Stärken und Schwächen sie mit den anderen Mitspielern agieren müssen. Termine für diese Veranstaltungsreihe sind freitags am 17. Mai, 14. Juni und 21. Juni von jeweils 16 bis 18 Uhr.

Thema der Kurse ist die Besonderheit des Mangas als japanische Comic-Kunst. Bei den Teilnehmern sind bisherige Kenntnisse nicht notwendig, da in dem Kurs sowohl Grundlagen erschlossen als auch gefestigt werden können.

Der erste Kursus dieser Veranstaltungsreihe ist am Freitag, 10. Mai, und behandelt Grundlagen wie das Gesicht, die Chibi-Figuren oder die richtigen Proportionen. Am Montag, 24. Mai, werden dann der Charakter, die Anatomie, das Design und eine realistische Koloration von der Kursleiterin thematisiert. Karten für die Angebote sind ab sofort in der Kinderbücherei der Stadtbibliothek, Friedrich-Ebert-Straße 82-84, erhältlich und kosten drei Euro.