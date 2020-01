Buchempfehlung : Spurensuche: Marcia aus Vermont

Der in der Schweiz wie in Deutschland gerne gelesenen Romancier Peter Stamm, 2018 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet, wurde den RP-Lesern zuletzt 2015 mit seinem fesselnd zu lesenden Roman „Weit über das Land“ vorgestellt.

Peter, ein erfolgreicher Schweizer Künstler, hatte zu Beginn seiner Karriere in New York gelebt und dort eine ganz ungewöhnliche Liebesbeziehung zu Marcia erlebt, einer attraktiven jungen Frau, die in ärmlichen Verhältnisses in Queens lebte. Jetzt, 30 Jahre später, verbringt er einige Monate als Gast einer Stiftung in Vermont und fühlt sich mehr und mehr erinnert an seine Begegnung mit Marcia, damals in New York.