Historischer Abenteuerroman : Eine Geschichte des Windes

Ronald Schneider empfiehlt heute einen besonderen Abenteuerroman. Foto: dpa/Jens Büttner

Raoul Schrott ist ein virtuoser Lyriker und hochpoetischer Erzähler, der schon viele begeisterte Kritiken und ein Vielzahl von Literatur-Preisen erhalten hat. Sein jüngster Roman ist eine faustdicke Überraschung: ein historischer Abenteuerroman, der nicht nur in seiner Ausstattung, seinem Hoch-Format und überlangen und verklausulierten Titel an barocke Schelmenromane erinnert: „Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier der erstmals die Welt umrundete…“

Im Mittelpunkt des „postmodernen“ Abenteuerromans steht die historische Figur des Hannes oder „Juan Alemán“, gelernter Schützmeister aus Aachen, der als Kanonier an der legendären ersten Weltumseglung Fernando Magellans (1519-1522) teilnahm, die den endgültigen Beweis für die Kugelgestalt der Erde lieferte. Hannes erlebt die See, die Stürme und das beengte Leben an Bord zum ersten Mal, er erlebt Magellans despotisches Kommando und blutige Meutereien, Hunger und den grausigen Tod Magellans auf den Philippinen.

Von den Hunderten, die mit mehreren Schiffen zu dieser Expedition aufgebrochen waren, kehrten nur 18 Männer zurück, darunter der Hannes aus Aachen – der danach noch an zwei weiteren Weltumseglungen 1625 und 1642 als Artillerie-Kapitän teilnahm und bis zuletzt mit an Bord war. Der ebenso naive wie bauernschlaue Hannes lernt in dem Auf und Ab seines abenteuerlichen Lebens, nichts und niemandem mehr zu trauen und sich in das Unabänderliche mit Gelassenheit zu fügen.

Das alles ist in einer (vom Autor erfundenen) barocknahen, ebenso kraftvollen wie drastischen Sprache erzählt, mit der sich Raoul Schrott auch auf humorvolle Weise gegen die aktuellen Vorgaben politischer Korrektheit an die Literatur zur Wehr setzt. Ein spannender Abenteuerroman voller Anspielungen aus Literatur, Philosophie und Geschichte, ein starkes Buch in einer wunderschönen Ausstattung.