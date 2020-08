Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Hölderlin und der Bänker

Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken

Wer nur wenige Gedichte Hölderlins kennt, den kann diese schöne Erzählung dazu anregen, endlich einmal mehr von dem vor 250 Jahren geborenen deutschen Dichter zu lesen.

Peter Michalzik ist Theaterkritiker, Kulturjournalist und Sachbuch-Autor, der zuletzt mit einer farbigen Kleist-Biographie (2019) beeindruckte. Zum 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin am 20. März 2020 legte er eine einfühlsame biografische Erzählung vor, die den Aufenthalt Hölderlins als Erzieher im Hause des Frankfurter Bankiers Jacob Gontard von Anfang 1796 bis Oktober 1798 völlig neu erzählt.

Es war eine – bis auf das Ende – glückliche Lebensphase Hölderlins, in deren Mittelpunkt fraglos seine innige Liebesbeziehung zu Susette Gontard stand, der Ehefrau des erfolgreichen Bankiers und der Mutter seines Zöglings. Hier schreibt Hölderlin auch seinen „Hyperion“-Roman, in der Susette Gontard sich in die literarische Figur der „Diotima“ verwandelte.