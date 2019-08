Vielseitiges Angebot : Netzwerk 50plus in Drevenack – eine starke Gemeinschaft

Drevenack Fröhliches Lachen und muntere Gespräche auf dem Platz vor dem Eingang zur Drevenacker Dorfkirche beherrschten am Donnerstagabend das gemeinsame Grillen des „Netzwerk 50plus“, zu dem die Dammer Koordinatorin Annette Ulland 114 Gäste begrüßen konnte.

Für die Mitglieder der 19 Gruppen findet einmal monatlich ein allgemeines Netzwerktreffen statt. Es beginnt immer am ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack neben der Dorfkirche. Beim nächsten Treffen am 5. September werden zwei Referenten zeigen, wie ein kritischer und nachhaltiger Konsum funktioniert.

Das Netzwerk hat sich in den zurückliegenden fünf Jahren kontinuierlich erweitert und ist inzwischen ein fester Bestandteil der Gemeinde geworden. „Die Mitglieder sind füreinander da“, freut sich Pfarrer Joppien über eine wichtige soziale Funktion des Netzwerkes, das sich von Beginn an zu dem vierstufigen Leitspruch bekannte: „Ich für mich, ich mit Anderen für mich, ich mit Anderen für Andere, Andere mit Anderen für mich.“

Das Netzwerk soll den vielfältigen Kompetenzen und Aktivitätsmöglichkeiten älterer Menschen Raum geben. So lautet eine der zentralen Zielsetzungen, mit denen die Kirchengemeinde um eine Teilnahme wirbt. Das Netzwerk war zu keinem Zeitpunkt als Konkurrenz zu dem intakten Vereinsleben in Drevenack gedacht, sondern als ein Zusatzangebot. Das Angebot sollte vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen können.

Wie vielseitig das Angebot ist, beweist ein Blick auf die Gruppen. Spiele bieten gleich sechs der 19 Gruppen an. Dienstags treffen sich die Boulespieler auf dem Bouleplatz der Stiftung Lühlerheim. Gesellschaftsspiele werden zweimal monatlich im Drevenacker Gemeindehaus angeboten. Eine Gruppe von Rommé-Spielern tagt an unterschiedlichen Orten. Fortgeschrittene Doppelkopfspieler treffen sich in der Regel in der Hünxer Gaststätte Dames, Anfänger im Dammer Gasthof Pannebäcker. Bingospieler kommen an jedem vierten Mittwoch eines Monats zum Drevenacker Gemeindehaus.