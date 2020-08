Gute Ideen, tolle Aktionen : Ein Jahr „Hünxe summt“ – Naturschutzverein mit guten Ideen

(RP) Die Aktionen für eine insektenfreundliche Gemeinde stoßen auf gute Resonanz: Der Kreis Wesel hat den Verein mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet.

Mit einer Diskussion in der Facebook-Gruppe „Dorfplatz Hünxe“ fing alles an. Ein Beitrag über Blühstreifen ließ die Frage aufkommen, ob dies nicht auch eine Idee für Hünxe sei. Für Max Kapalla und Benedikt Lechtenberg lag die Antwort auf der Hand: „Wir sollten eine Initiative starten, um insektenfreundliches Grün anzulegen“. Mit Sabine Höcker und Till Kumetz bildeten sie ein Organisationsteam und es folgte die Facebook-Gruppe „Hünxe summt“ in der sich heute rund 200 Menschen aus Hünxe und Umgebung tummeln, um sich in Sachen Insekten- und Naturschutz auszutauschen.