Tiere könnten elendig verbrennen : Nabu will Anzahl der Osterfeuer stark reduzieren

Nabu will Anzahl der Osterfeuer stark reduzieren

Dinslaken/Voerde/Hünxe Die Nabu-Kreisgruppe Wesel hat im gesamten Kreisgebiet Holzhaufen festgestellt, die wohl für Osterfeuer gedacht seien. „Man muss sich ernsthaft fragen, ob zum Teil gigantische Holzaufschichtungen wirklich noch etwas mit Brauchtumsfeuer zu tun haben?

Das schadet der Natur und auch dem Klima gravierend“, kritisiert der Kreisvorsitzende des Naturschutzbundes, Peter Malzbender. Er will das nicht weiter hinnehmen.

Es sei nicht mehr zeitgemäß, dass in einigen Kommunen mehrere dieser häufig überdimensionierten Feuerstellen genehmigt würden, meint er. Nach Aussage des Nabu könnten in einigen dieser Holzhaufen bereits Vögel ihre Nester gebaut haben. Auch Igel und Kaninchen würden sich gerne dort einrichten.

Der Nabu will Osterfeuer zwar nicht grundsätzlich verbieten, ihre Anzahl aber stark reduzieren. „Ich befürchte, dass dieses Jahr besonders viele Wildtiere in den Holzhaufen elendig verbrennen“ so Malzbender. Man wolle sich zeitnah mit der Politik und der Unteren Naturschutzbehörde zusammensetzen, um zukünftig eine einheitlichere und effiziente Lösung zu finden.