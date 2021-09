Die Jecken trotzen Corona : Walsumer Narren wollen wieder richtig Karneval feiern

Die Karnevalisten von Gruen-Weiss Walsum wollen wieder wie in Vor-Corona-Zeiten feiern. Das Bild entstand 2018 in der Walsumer Stadthhalle. Foto: Gruen-Weiss

Walsum Die Jecken von Gruen-Weiss planen eine Session mit Veranstaltungen, bei denen die 2G-Regel gilt. Von den Aktiven des Karnevalsvereins, die auf der Bühne stehen, sind rund 95 Prozent bereits zweimal geimpft.

Die Bundestagswahl ist vorbei und die Zeichen zur Bildung einer neuen Regierung stehen auf Grün. Mit dieser Farbe kennen sich die Narren in Walsum aus und auch im Karnevalsgeschäft laufen die Vorbereitungen für die neue Session. Wie der Vorstand der Karnevalsgesellschaft Gruen-Weiss Walsum nach internen Beratungen mitteilt, findet die Session 21/22 komplett statt, allerdings ausschließlich nach der 2-G-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene an den Karnevalsveranstaltungen der Gruen-Weissen teilnehmen können. Diese Regelung gilt auch für die vereinseigenen Mitglieder und Aktiven.

Um den Status innerhalb des Vereines auszuloten, fand eine Aktivenversammlung mit knapp 100 Teilnehmern in der Gaststätte „Zum Johanniter“ in Walsum-Dorf statt. Zufrieden stellte Sitzungspräsident Elmar Klein fest, dass mehr als 95 Prozent seiner Bühnenaktiven bereits zweimal geimpft sind und man demzufolge in die Feinplanung der Session gehen kann.

Die Tanzgarden trainieren schon seit Monaten und auch die Gesangsgruppen haben mit den Proben begonnen. Auch das neue Prinzenpaar, das ein Jahr länger als geplant auf der Aus- beziehungsweise Einwechselbank gesessen hat, hockt in den Startlöchern und fiebert dem Tag der Proklamation am 13. November entgegen. Von den Büttenrednern ist zu hören, dass sie sich auch karnevalistisch mit Corona beschäftigen werden.

Die großen Sitzungen finden alle im kommenden Februar in der Walsumer Stadthalle statt, wenn sich die Situation nicht gravierend verschlechtert. Zur Bewertung der Lage befindet sich der Vorstand im ständigen Austausch mit der Stadt Duisburg und hat die aktuellen Schutzverordnungen und Richtlinien des Landes NRW im Blick. Bis Ende Oktober wird es für alle Inhaber der Sitzungskarten noch einmal die Möglichkeit geben, ihre Karten umzutauschen oder zurückzugeben und sich im Falle der Rückgabe das Kartengeld auszahlen zu lassen. Den genauen Termin wollen die Verantwortlichen in Kürze bekanntgeben. In diesem Zusammenhang sollen dann auch Einzelheiten über die geplante Corona-Dankesparty veröffentlicht werden, die der Verein im Herbst verganenen Jahres als Dankeschön für die geleistete Arbeit in der Pandemie angekündigt hatte. Zeitnah werden die örtlichen Krankenhäuser, Alten- und Behindertenheime sowie Polizei und Feuerwehr angeschrieben, damit diese ihr Personal über das geplante kostenlose Fest informieren können. Außerdem soll es Anfang Dezember eine Glühweinparty für Mitglieder und Aktive geben, um dem Vereinsleben wieder neuen Schwung einzuhauchen.