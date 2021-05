Israel-Flagge von Dinslakens Rathaus gestohlen : Nahost-Konflikt – Signale gegen Hass und Gewalt

Dinslaken/Voerde Vereinsmitglieder aus Dinslaken haben eine Botschaft der Anteilnahme in die israelische Partnerstadt Arad geschickt. Das Kreiskomitee der Katholiken ruft dazu auf, in Deutschland keinesfalls Diskriminierung und Antisemitismus zu dulden.

Der Städtepartnerschaftsverein Dinslaken hat die Partnerstadt Arad in Israel kontaktiert. Man sei „sehr traurig über die gegenwärtigen Feindseligkeiten die so viele Opfer verursachen“, wendet sich der Verein in einer kurzen Nachricht an die Bekannten in Arad. „Seien Sie versichert, dass Ihre deutschen Freunde die ganze Zeit an Sie denken und hoffen, dass diese schlechten Tage bald besseren weichen werden.“ Seitens des Partnerschaftsvereins bestehen sowohl Kontakte zu offiziellen Stellen als auch teils intensivere persönliche Verbindungen einzelner Mitglieder zu Menschen in Arad.