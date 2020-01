Einbau von bis zu 2,50 Meter hohen Natursteinen : Jetzt kriegt die Emscher eine Treppe

Dinslaken Die Mündung der Emscher in den Rhein bei Dinslaken wird verlegt. Ab dieser Woche werden große Steinblöcke eingesetzt, die rund fünf Meter Höhenunterschied ausgleichen. Sonst gäbe es später einen Wasserfall.

Aus der Vogelperspektive ist das künftige Flussbett bereits beeindruckend zu erkennen. Dort soll die Emscher, zurückversetzt in einen deutlich naturnäheren Zustand eines Flusses, in Zukunft in den Rhein münden: 500 Meter weiter nördlich als jetzt am Stapp. Ein 50-Millionen-Euro-Projekt, das jetzt einen entscheidenden Schritt weitergeht: Ab dieser Woche geht es an die eigentliche Gestaltung der neuen Mündung mit Naturstein-Brocken. Diese haben beeindruckende Dimensionen von bis zu 2,50 Metern Höhe.