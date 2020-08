Polizei trägt 28-Jährigen aus Dinslaken aus dem Dortmunder Bahnhof : Nackter randaliert auf Bahnsteig

Für einen kuriosen Polizeieinsatz hat ein 28-jähriger, in Dinslaken gemeldeter Mann im Dortmunder Hauptbahnhof gesorgt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Dinslaken/Dortmund Er war nackt und schrie in die Menge: Ein 28 Jahre alter Mann aus Dinslaken hat im Bahnhof Dortmund für einen kuriosen Polizeieinsatz gesorgt.

Ein nackter Mann aus Dinslaken hat am Samstag gegen 20 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof randaliert. Der 28-Jährige sprang im Adamskostüm auf dem Bahnsteig herum und schrie lautstark in die Menge. Zu diesem Zeitpunkt war der Bahnsteig stark frequentiert, es hielten sich dort auch Familien mit Kindern auf. Als Polizisten den Randalierer aufforderten, sich anzuziehen, stieß er einen Beamten zur Seite und versuchte zu flüchten. Die Einsatzkräfte überwältigten den 28-Jährigen. Weil der sich weigerte mitzukommen, mussten die Polizisten ihn aus dem Bahnhof tragen. Auf der Wache verweigerte der Mann jegliche Angaben zu seiner Person. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.