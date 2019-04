Nach vielen Jahren im eigenen Geschäft : Nachfolger gesucht für die Videothek am Neutor

Dinslaken Carsten Thunke sucht einen Nachfolger für seine Videothek. Schließen will er sie aber nicht.

Will Carsten Thunke seine Videothek am Neutor verkaufen oder nicht? Das ist die Frage, die sich seine Kunden stellen. „Nicht um jeden Preis“, sagt Carsten Thunke selbst. „Denn ich liebe Filme und ich mag meine Kunden.“ Er lacht. „Ich wünsche mir nur inzwischen ein wenig mehr Freizeit und Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen kann.“ Denn der Job in seinem eigenen Geschäft sei nicht der einzige – einen Hauptjob habe er auch noch. Und da er so ganz nebenbei noch rund 40 Stunden in der Dinslakener Videothek, einer der letzten am Niederrhein, verbringt, sieht es mit der Freizeit wirklich nicht mehr rosig aus. Er selber sei ebenfalls, wie auch seine Kunden, ein Filmfan, liebe die Filme und mag seine Videothek. Es wäre schade drum, sagt er. Es laufe zwar nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren, aber seine treuen Kunden würden immer noch die Filme ausleihen und/oder kaufen.