Familie in Urlaub : Ein Kühlschrank voll Gammelfleisch

Nachbarin riecht Verwesungsgeruch und alarmiert die Polizei

Verwesungsgeruch hat am Freitagmorgen eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken aus einer Wohnung in der ersten Etage wahrgenommen. Gegen 8.45 Uhr alarmierte sie die Polizei. Am Einsatzort rochen auch die Beamten nichts Gutes. Da auf ihr Klingeln hin niemand öffnete, holten sie die Feuerwehr zur Hilfe. Diese öffnete zunächst ein Fenster und beschloss, die Wohnung nur mit Atemschutzmasken zu betreten. In der Wohnung war niemand. Aber im Kühlschrank machten sie eine eklige Entdeckung: Dort lagen 30 bis 40 Kilogramm verdorbenes Fleisch. Die Familie war zu einem vierwöchigen Urlaub aufgebrochen und hatte kurzerhand den Strom abgestellt. Wie die Polizei mitteilt wird sich das Ordnungsamt um die Entsorgung kümmern.