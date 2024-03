Trotz Unfall im Dezember 2023 Bürgerbus Hünxe fährt seit 25 Jahren – und bald wieder im eigenen Bus

Am 14. März, 9.30 Uhr, war es so weit: Der Verein Bürgerbus Hünxe begrüßte seinen 75.000sten Fahrgast. Er bekam keinen Blumenstrauß oder Präsentkorb wie der 50.000ste oder der 70.000ste Fahrgast, sondern eine Einladung. Er darf mitfeiern, wenn der Verein am 25. Mai sein Jubiläum feiert: 25 Jahre Fahrbetrieb. Das Jubiläum ist umso bemerkenswerter, als es noch vor wenigen Monaten äußerst fraglich war, ob es im Mai überhaupt noch einen Fahrbetrieb geben würde.