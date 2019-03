Polizei sucht Fahrer eines Kleinbusses : Zeuge meldet sich nach Überfall auf Goldschmiede

Die Polizei sucht weitere Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Dinslaken Die Täter, die am vergangenen Mittwoch in Hiesfeld einen Goldschmied überfallen und ausgeraubt haben, wurden möglicherweise gesehen. Ein Zeuge berichtete der Polizei von einem BMW, der auf der Oberhausener Straße in Richtung Autobahn raste.

(ras) Nach dem Raubüberfall auf den Hiesfelder Goldschmied am vergangenen Mittwoch gegen 15.30 Uhr an der Krengelstraße hat sich bei der Polizei ein Zeuge gemeldet. Der Mann war laut Polizeiangaben mit seinem Pkw auf der Oberhausener Straße in Richtung Brinkstraße unterwegs, als ihn ein dunkelblauer 3er BMW, Modell Alpina, mit hoher Geschwindigkeit überholte und damit fast einen Kleinbus rammte. Danach ordnete sich der unbekannte Fahrer auf der Linksabbiegerspur in Richtung A 3 ein. In dem Auto sollen drei Männer gesessen haben. Der Fahrer hat ein schmales Gesicht und einen schwarzen, kurzen Bart, der Beifahrer war etwas kleiner und trug ein Basecap. Auffällig an dem metallicfarbenen BMW war, dass das Auto verschmutzt war, das Kennzeichen hingegen sehr sauber, fast neu gewirkt habe.

Neben weiteren Zeugen, denen der unbekannte BMW aufgefallen ist, sucht die Kriminalpolizei den Fahrer des Lieferwagens dringend als Zeugen. Der Mann in dem weißen Transporter soll Bauarbeiterkleidung getragen haben.

Die Kripo fragt nun: Wem ist der dunkelblaue, verschmutzte BMW ebenfalls am Mittwochnachmittag aufgefallen, nicht nur im Bereich Dinslaken, sondern weiterhin auf der A3? Wer kann nähere Hinweise zu den Insassen geben, zumindest zu dem Fahrer und dem Beifahrer, denn hinten hatte das Auto getönte Scheiben? Wer war mit dem weißen Transporter unterwegs, den der unbekannte BMW-Fahrer fast gerammt hatte?