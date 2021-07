Bürger sollen etwas gegen Graffiti unternehmen : Sprayer beschmieren Hallenbad Hünxe

Unbekannte Sprayer verschandeln immer wieder Wände und Fassaden in Hünxe (Symbolbild). Foto: Lammertz Thomas/Lammertz, Thomas (lamm)

Hünxe Das Quartiersmanagement Hünxe will zunächst gegen Schmierereien an der Grundschule Bruckhausen vorgehen. Für den 15. Juli ist ein Treffen der „Möglichmacher-Gruppe“ geplant.

Unbekannte Schmierfinken haben erneut in Hünxe zugeschlagen. In der Zeit von Freitag, 2. Juli, bis Montag, 5. Juli, besprühten sie eine Mauer des Schwimmbads an der Straße In den Elsen. Das teilte am Freitag die Polizei mit. Das Graffito ist etwa zwei Meter breit und einen Meter hoch und stellt den Schriftzug „NORD“ dar. Die Schmierer benutzten weiße und blaue Farbe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hünxe entgegen.

In der Vergangenheit hatten Unbekannte immer wieder Gebäude in Hünxe mit Farbe beschmiert, darunter auch die Grundschule Am Dicken Stein in Bruckhausen. Hünxes Quartiersmanagerin Annelie Giersch sagt den Schmierern jetzt den Kampf. Unter dem Motto „Gestalten statt verschandeln“ will sie mit einer „Möglichmacher-Gruppe“ Ideen sammeln, um weitere Verschandelungen an der Schule zu verhindern. Ein erstes Treffen ist für Donnerstag, 15. Juli, ab 18.30 Uhr in der Gaststätte Rühl in Bruckhausen geplant.

An diesem Abend sollen Vorschläge gesammelt werden, die nach Absprache mit der Gemeinde Hünxe unter Beteiligung der Bürger umgesetzt werden sollen. Annelie Giersch hält etwa Ideen zur Fassadenbegrünung für eine denkbare Maßnahme, um den Schmierereien nachhaltig entgegenzuwirken. Eine anteilige Förderung aus dem Verfügungsfonds der Gemeinde Hünxe sei denkbar. Interessierte, die an dem Treffen teilnehmen möchten, bittet die Quartiersmanagerin, sich bei ihr anzu melden: per E-Mail quartiersmanagement@huenxe.de oder telefonisch 0151 22152967 . Zum Treffen ist ein negativer Corona-Test vorzuweisen.