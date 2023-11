Nach Flugzeugabsturz bei Hünxe Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen den Fluglehrer

Was zum Absturz des Kleinflugzeuges am vergangenen Freitag in Nähe des Flugplatzes Schwarze Heide bei Hünxe geführt hat, ist nach wie vor unklar. „Belastbare Erkenntnisse zur Unfallursache liegen uns noch nicht vor“, teilte Staatsanwältin Jill Anne Felicia Mc Culler von der Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch auf Anfrage mit. Mit ersten Einschätzungen zur Unfallursache sei erst Anfang des nächsten Jahres zu rechnen