Sheetlandpony in Hünxe gerissen : Wolfsschutz: Nabu fordert schnelle Lösung für Pony- und Pferdehalter

Auf einer Wiese an der Wilhelmstraße in Hünxe wurde am Mittwoch ein totes Pony gefunden. Foto: Gahlener Bürgerforum/gbf

Hünxe Peter Malzbender, Vorsitzender des Naturschutzbundes, spricht sich gegen die Entnahme des Wolfes aus. Nach seiner Einschätzung werden diese Tiere auch weiter in der Region heimisch sein.

„Natürlich ist das tragisch“, sagt Peter Malzbender über den jüngsten Riss eines Ponys auf einer Weide an der Wilhelmstraße. Zudem kann er die emotionale Bindung nachvollziehen, die zwischen den Tierhaltern und dem Shetlandpony mit Namen Ecki besteht. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Wesel des Naturschutzbundes (Nabu) glaubt nach eigener Aussage auch, dass das Tier von einem Wolf getötet worden ist. Er geht davon aus, dass das Pony nicht sachgerecht, also wolfssicher eingezäunt worden war.

Kein Verständnis hat Peter Malzbender für die drastischen Aussagen, die in Zusammenhang mit dem Tod des Ponys gefallen sind. Die Aussage von Eckhard Vornbrock vom Gahlener Bürgerforum, dass die Risse immer mehr in der Nähe von Menschen und Wohnhäusern stattfänden, kontert Malzbender mit der Feststellung, dass es keine Wölfe gebe, die Menschen bedrohen würden. Zudem seien die Tiere schon längst in der Nähe der Menschen.

Inzwischen gibt es nach seiner Feststellung ein größeres Artenspektrum im urbanen Bereich, als in der Landschaft. Als Beispiel führt er die Bundeshauptstadt an. „Berlin ist das artenreichste Areal, da kann kein Nationalpark mithalten“, so der Nabu-Vorsitzende. Im Stadtgebiet von Dinslaken gebe es zehnmal mehr Füchse und Marder als in der freien Landschaft.