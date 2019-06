In Einzelfällen sollen Fachleute entscheiden : Nabu: Wolf soll nicht gejagt werden dürfen

Dinslaken/Voerde/Hünxe Peter Malzbender, Vorsitzender der Weseler Kreisgruppe des Naturschutzbundes (Nabu), protestiert entschieden gegen die Idee, dass der Wolf zum Abschuss durch Jäger zugelassen werden könnte. „Wir lehnen es strikt ab, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt“, stellt der Nabu-Sprecher klar.

Ob ein Wolf unter bestimmten Umständen getötet werden sollte oder nicht, „das dürfen nur Wildbiologen entscheiden, und zwar im Einzelfall, wenn es wirklich ein Problemwolf ist“. Davon könne am Niederrhein keine Rede sein: „Es gibt bis Dato in unserer Region keinen Problemwolf.“

Der Nabu-Vorsitzende Malzbender hält eine „Regulierung“ langfristig für nicht nötig. Max von Elverfeldt hatte argumentiert, dass es in Deutschland bei Wölfen jedes Jahr eine Zuwachsrate von 30 Prozent gebe. Malzbender entgegnet, dass die Zuwächse sich allein nach dem Angebot an Platz und Nahrung richteten. „Es gibt in Deutschland für 400 Rudel Platz“, so Malzbender. Die Bestände würden nicht einfach immer weiter wachsen.