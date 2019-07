Mit Kescher und Wasserschale : Naturdetektive erforschen den Rotbach

Dinslaken NABU-Ferienaktion macht kleine Entdecker mit Bachneunaugen und Flohkrebsen bekannt.

Die NABU-Naturdetektive sind wieder auf der Suche nach allem, was kreucht und fleucht. Das zweiwöchige Ferienprogramm in Dinslaken und Umgebung ist bei den Nachwuchsforschern heiß begehrt. Schnell waren alle Plätze ausgebucht. Von montags bis freitags zwischen 10 und 13:30 Uhr ist Biologin Petra Sperlbaum mit Kindern ab dem sechsten Lebensjahr aus Dinslaken und Voerde auf Spurensuche. Für jeden Tag hat die erfahrene Naturerlebnis-Pädagogin sich ein besonderes Naturthema ausgedacht.

So stand jetzt die Artenvielfalt im und am Rotbach auf dem Plan. Begeistert zogen 16 Kinder an einer vorher ausgesuchten Stelle in Hiesfeld ins Gelände; natürlich mit ihren prallgefüllten Proviant- und Ausrüstungsrucksäcken. Mit dabei war auch NABU-Kindergruppenbetreuerin Beate Neuhaus; schließlich sollte niemand im Ufergebüsch verlorengehen. Als Biologin Sperlbaum für jedes Kind einen Kescher und Wasserschalen auspackte, waren die jungen Naturdetektive nicht mehr zu halten. Nach sachgerechter Anleitung ging es in den Rotbach, der momentan sehr wenig Wasser führt.