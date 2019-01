Auch Graureiher und Fasan gesichtet: Kinder zählten Wintervögel

Eppinghoven Aktion des Naturschutzbundes am Hof Emschermündung: Mädchen und Jungen beobachteten Finken, Meisen und einen Fasan. Daten werden in Berlin erfasst.

Zur Stunde der Wintervögel hatten die Nabu-Kindergruppen Voerde-Dinslaken zum Hof Emschermündung eingeladen. Knapp vierzig Kinder, Väter und Mütter, Tanten, Omas, Opas und Naturinteressierte konnte Biologin Petra Sperlbaum im Café am Hof in Eppinghoven begrüßen. Beste Fensterplätze besetzten die Kinder. Bestimmungsbücher, Flyer, Ferngläser und Notizzettel hatte Naturerlebnispädagogin Sperlbaum ausgelegt. Ununterbrochen zückten die kleinen Naturschutzforscher die Ferngläser; wobei besonders die Piepmätze an den Futterhäuschen in Augenschein genommen wurden.