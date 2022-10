29-Jährige aus dem Kreis Wesel : Anklage gegen mutmaßliche IS-Unterstützerin erhoben

Düsseldorf/Kreis Wesel Gegen eine 29-Jährige aus dem Kreis Wesel hat die nordrhein-westfälische Zentralstelle für Terrorismusverfolgung Anklage erhoben. Die Frau soll Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Statt (IS) gewesen sein. Sie wurde im November 2017 festgenommen, als sie versuchte, von Syrien in die Türkei auszureisen.

Die nordrhein-westfälische Zentralstelle für Terrorismusverfolgung hat Anklage gegen eine 29-Jährige aus dem Kreis Wesel erhoben, die Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Statt (IS) gewesen sein soll. Die Frau soll ihrem für den IS tätigen Ehemann nach Syrien gefolgt sein und ihn dort unterstützt haben, wie die Generalstaatsanwalt in Düsseldorf am Montag mitteilte. Sie wusste demnach von der Tätigkeit ihres Ehemanns für den IS.