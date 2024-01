Kultur in Dinslaken Als in der Schule noch Wandbilder im Unterricht eingesetzt wurden

Ob es um das Alphabet und das Buchstabieren, die heimischen Tiere und Pflanzen, technische Darstellungen, geschichtliche Ereignisse oder um Märchen ging, alle diesen Themen fanden sich auf Schulwandbildern wieder und wurden in früheren Zeiten im Unterricht eingesetzt. Aufgehängt an einem Kartenständer wurden damals die aufrollbaren großformatigen Bilder und Landkarten den Schülern im Unterricht präsentiert. Doch längst sind diese Schulwandbilder, die damals in den Kartenräumen deponiert wurden, durch Overheadprojektoren, Beamer und digitale Schultafeln ersetzt worden. Mit einer eigenen Ausstellung erinnert das städtische Museum Voswickelshof an die Schulwandtafeln und ihren Einsatz im Unterricht.